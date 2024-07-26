البعثة المصرية تصل فى المركب المخصص لها قبل انطلاق حفل افتتاح الأولمبياد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 08:26 مساءً - وصلت البعثة المصرية إلى المركب الخاص بها للمشاركة فى حفل افتتاح أولمبياد باريس الذي ينطلق بعد قليل، حيث تبدأ اليوم دورة الألعاب الأولمبية بشكل رسمي حتي يوم 11 أغسطس المقبل.

تشارك مصر في 22 رياضة بأولمبياد باريس، كما تعد البعثة المصرية في الأولمبياد هي الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، وهي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.

وينطلق بعد قليل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، بمشاركة البعثة المصرية حيث يحمل العلم المصري في حفل الافتتاح كل من أحمد الجندي و سارة سمير .

ومن المعروف ان الدول المشاركة في حفل افتتاح أولمبياد باريس ستدخل في مراكب في نهر السين.