مراسلة "القاهرة الإخبارية": حكومة نتنياهو تستغل الحرب وتوسع عمليات الاستيطان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 08:26 مساءً - قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك بيانات واضحة سواء من الإعلام الإسرائيلي أو حتى من منظمات حقوق الإنسان، تؤكد أن هناك عمليات توسع في بناء المستوطنات في الكثير من الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى وجود الكثير من الخيام والكرفانات المتنقلة من الشمال وحتى الجنوب.

وأضافت السلامين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ السابع من أكتوبر بدأت التحركات الإسرائيلية بشأن مزيد من الإستيطان وأنه مقابل اعتراف كل دولة من دول العالم بالدولة الفلسطينية سيكون هناك مقابلها مزيد من الاستيطان في شمال الضفة وجنوبها وأيضا وسطها، مشيرة إلى أن هناك مناطق في الضفة تصنف بتصنيف الأوسلو هي مناطق جيم التي تعتبر من مساحة الضفة الغربية

وأوضحت: “كل يوم نسمع عن عمليات في هذه المناطق المصنفة جيم، بجانب الاستيلاء على مزيد من الأراضي في هذه المناطق حيث يتحدق الاحتلال بأنها تقع في ذريعة أنها هي أراضي مملوكة لدولة أو حتى بقربها من القواعد العسكرية أو حتى قربها من المستوطنات المحاذية لعدم وقوع السابع من أكتوبر من جديد في الضفة الغربية”.