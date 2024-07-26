نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرالأوقاف يهنئ محمد عبد الكريم مرشح الوزارة لفوزة "بالمركز 2" بمسابقة بريكس للقرآن الكريم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - هنأ معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري المتسابق الشيخ محمد عبد الكريم كامل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية مرشح وزارة الأوقاف في مسابقة بريكس للقرآن الكريم التي عقدت بروسيا، وذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة.

حصد المتسابق محمد عبد الكريم كامل المركز الثاني في المسابقة، وقدم الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف التهنئة للمتسابق ووعده بتكريمه عقب عودته للقاهرة بدرع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لفوزه المستحق.

وأعرب معالي وزير الأوقاف عن كامل دعمه للشيخ محمد عبد الكريم، ليكمل طريقه في النجاح، في مسابقات أخرى قادمة حول العالم، يضيف فيها مزيدا إلى سجل نجاحاته، ويحصد بإذن الله المركز الأول في مسابقات قادمة.

كما أعرب وزير الأوقاف عن دعمه الكامل لكل أصحاب المواهب في شتى الميادين من أبناء وزارة الأوقاف، متطلعا إلى أن يرى منهم المئات والألوف من المواهب العبقرية التي تنير في سماء الوطن، وتقدم كل أداء رفيع ومشرف داخل مصر وحول العالم، مؤكدا أن الموهوبين من أبناء مصر في مختلف ميادين العلم والمعرفة هم قاطرة التقدم نحو مستقبل لائق ومشرق.