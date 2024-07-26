نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة «اختر هديتك» بجناح الأزهر تجذب جمهور معرض الإسكندرية للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم مسابقة جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب التي تحمل اسم «اختر هديتك»، والتي يحرص جناح الأزهر بمعرض الكتاب على إجرائها كل عام لجذب الجمهور، بهدف نشر التوعية والتثقيف وإدخال السرور على قلوب الجمهور حتى لا يقتصر الجناح على بيع الكتب فقط.

وتقوم مسابقة «اختر هديتك» على طرح بعض الأسئلة الدينية والثقافية، يجيب عليها رواد المعرض لتشجيعهم على البحث والمعرفة، ويراعي عند صياغة الأسئلة مناسبتها لمختلف الفئات العمرية والثقافية، بحيث تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

وينتظر رواد معرض الكتاب بمختلف الفئات والأعمار من الجنسين المسابقة، حيث تعمل على رسم البسمة على وجوه الزائرين وتنشر البهجة بين رواد معرض الكتاب، وتثري الجانب الثقافي والمعرفي لجمهور المعرض بمعلومات خفيفة جديدة.

ويتضمن جناح الأزهر هذا العام سبعة أركان وهم: الفتوى ومجلة نور واللوحات الفنية وبيت الزكاة والصدقات ومنفذ بيع الكتب والخط العربي بالإضافة إلى متحف المخطوطات كما يتيح الجناح كتابة أسماء الزائرين؛ ويعقد دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وورش عمل مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.



ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ مكتبة ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانه المتنوعة وإصداراته الأصيلة والمتجددة.