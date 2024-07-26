رفع علم مصر في حفل انطلاق أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 09:32 مساءً -

قام نجما البعثة المصرية سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث بحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقامة خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وكان مركب البعثة المصرية تحرك منذ قليل في نهر السين، والذي يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد قليل.

ولأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب حيث يقام في مراكب في نهر السين.

ويقام في العرض 85 قاربا يزيد طولها عن 6 كيلومترات على نهر السين. ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 رياضي و3000 راقص و300000 متفرج.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.