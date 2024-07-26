حازم إمام لـ "راديو 90.90": مهرجان العلمين الجديدة الأكبر فى الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 10:33 مساءً - وجه حازم إمام، الشكر للشركة المتحدة على تقديمها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك من خلال لقاء حصري مع الإعلامية بسنت بكر على الراديو 90.90، مشيدًا بفكرة مباراة أساطير كرة القدم ضمن فعاليات مهرجان العلمين لنبذ العنف.

وأكمل حازم إمام حديثه قائلاً إن مهرجان العلمين الجديدة هو الأكبر في الشرق الأوسط ويضم العديد من المبادرات والأفكار وأثبت نفسه في وقت قياسي، مشيدًا بفكرة مباراة أساطير كرة القدم المصرية وتوحيد الفرق تحت شعار لا للتعصب، مشيدًا بتغطية الراديو 90.90 وتواجدهم في كل الفعاليات.

بسنت بكر

حازم إمام وبسنت بكر

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل