نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء: رفعنا درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات لاستقبال أكبر عدد من مصابي عزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن المحافظة رفعت قدرة الاستعداد داخل مستشفياتها المختلفة، سواءً بمدينة بئر العبد، أو مدينة العريش، أو مدينة الشيخ زويّد؛ وذلك لاستقبال أعداد كبيرة من الجرحى الفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الهلال الأحمر الإماراتي، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، أن جميع مدن القناة بالكامل، رفعت درجة الاستعداد القصوى بها، وجميع المستشفيات في محافظة القاهرة، خاصة مستشفيات العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "أيضًا رفنا درجة الاستعداد القصوى لسيارات الإسعاف؛ وذلك لنكون جاهزين في أي وقت لاستقبال المصابين من الأشقاء في قطاع غزة، لدينا إمكانية كبيرة جدًا، وأيضًا تخطيط مُسبق، لاستقبال أكبر عدد منهم".

ووجّه محافظ شمال سيناء، اللواء دكتور خالد مجاور، بالشكر والتحية، للجانب الإماراتي، والذي عمل منذ اللحظة الأولى على التعاون مع مصر، ليس في مجال المساعدات الإنسانية فقط، ولكن في جميع القطاعات.