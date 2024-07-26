نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي: نجحنا في إرسال 249 طائرة مُحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة وأيضًا 3 سفن ونُجهّز للرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رائد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن الحكومة المصرية مُمثّلة في محافظة شمال سيناء، فتحت ميناء سيناء ومطار العريش، لاستقبال السفينة الرابعة المُحمّلة بالمواد الغذائية والمساعدات لقطاع غزة، بالإضافة إلى استقبالها المستشفى الميداني الذي وصل منذ 90 يومًا، ويستقبل حالات مرضية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي، عقده البوم الهلال الأحمر الإماراتي، وجود تنسيقٍ لإيصال هذه المساعدات التي تأتي، ويتم إنزالها إلى مخازن مُبرّزة، ثم التنسيق مع المحافظة من خلال المعابر، ثم يستقبلها الفريق الإماراتي المتواجد في غزة ورفح، ويقوم بتوزيعها حسب ما يرى وفقًا لاحتياجات المواطنين.

ووجّه "المنصوري" الشكر لمصر، مُمثّلة في القيادة، والشعب، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على ما يقومون به من مساعدة فريق العمل الإماراتي، في سفينة المساعدات والمستشفى العائم.

وأضاف أن الإمارات نجحت في إرسال 249 طائرة مُحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة، وأيضًا 3 سفن، ونستقبل السوم السفينة الرابعة.

وتابع: "يأتي جزء من المساعدات الغذائية والطبية من الإمارات، والجزء الآخر نعمل على شرائه من السوق المصري، ونراعي في اختيار المساعدات الغذائية، معايير مُعيّنة، باعتبار أن الأشقاء في غزة ورفح ليسوا في حالة استقرار في مكان، وغير قادرين على إشعال النيران للطهي طول الوقت".

وأوضح "المنصوري" أن الوضع في غزة يختلف عن كل الأوضاع، وكفريق إماراتي متواجد في غزة، يقوم بالتنسيق مع الجهات المصرية، بهدف إيصال المساعدات، وكل ما يحتاجه أهل غرة.