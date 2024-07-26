نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة إلى ميناء العريش قادمة من الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 5340 طنًا من الإمدادات الإغاثية والغذائية بينها 4 آلاف خيمة

وصلت سفينة المساعدات الإماراتية الرابعة لدعم أهالي غزة، أمس الخميس، إلى ميناء العريش في محافظة شمال سيناء المصرية، تمهيدًا لإدخال حمولتها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع السُلطات المصرية.

كانت السفينة انطلقت من ميناء الفجيرة في الإمارات، في 8 يوليو، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها الإمارات لدعم الفلسطينيين في غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، على مدى الشهور القليلة الماضية، وفي سياق رسالة الإمارات الإنسانية، وتعزيزًا لإرث إماراتي ممتد عبر عقود.

وتُهد السفينة الرابعة التي تصل العريش ضمن مبادرة "الفارس الشهم 3"، أو الثامنة ضمن سفن المساعدات من دولة الإمارات إلى قطاع غزة، وهي أكبر سفن المساعدات الإماراتية التي تم تسييرها إلى قطاع غزة، من حيث حمولتها وتنوّع محتوياتها؛ إذ تحمل على متنها 5 آلاف و340 طنًا من المواد الإغاثية والغذائية، بينها 4 آلاف و134 طنًا من الطرود الغذائية، بإجمالي 145 ألف عبوة، و145 طنًا من الأرز والدقيق، و110 أطنان من المياه، موّزعة على 200 ألف عبوة، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف خيمة، و42 ألف طرد صحي للنساء والأطفال، و18 طنًا من الأغطية المقاوّمة للشمس والرياح والأتربة، و1600 حقيبة إغاثية.

ساهم في توفير المساعدات على متن السفينة، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بواسطة 313 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، إن هذه السفينة هي الأكبر من حيث حمولتها وتنوع محتوياتها التي تغطي احتياجات مختلفة للفلسطينيين،

وأضاف أن بلاده تواصل أداء دورها الإنساني والإغاثي منذ بداية الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، بكل الوسائل المتاحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الشيخ محمد بن زايد، بهدف التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في غزة.

ونفّدت الإمارات في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، العديد من المبادرات، من بينها إنشاء مستشفيين ميدانيين، الأول داخل قطاع غزة بطاقة أكثر من 200 سرير بإشراف فريق طبي إماراتي يضم أكثر من 100 طبيب وممرض وصيدلي وفني معمل، والثاني عائم قبالة ساحل مدينة العريش المصرية بطاقة 100 سرير، وإقامة 5 مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية من الخبز لأكثر من 72 ألف شخص، وتوفير الدقيق لـ 8 مخابز قائمة بالفعل في غزة لتوفير الخبز لأكثر من 17 ألف آخرين، وإنشاء 6 محطات تحلية تنتج 1.2 مليون جالون من المياه يوميًا يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

وبالتزامن مع عملية "الفارس الشهم 3"، أطلقت الإمارات عملية "طيور الخير"، لإسقاط المساعدات الإنسانية على المناطق المعزولة، والتي لا تصل إليها المساعدات في شمال القطاع، وبلغ إجمالي المساعدات التي جرى إسقاطها حتى الآن، 3 آلاف و382 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية.