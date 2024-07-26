خير حملة «إيد واحدة» يدق أبواب الأكثر احتياجا.. «حياة كريمة»: مرحلة استثنائية من مبادرة «سبيل» وتوزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في آخر يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 11:32 مساءً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق مرحلة استثنائية من مبادرة "سبيل" من خلال توزيع ١٠ الاف وجبة ساخنة في الاسبوع الاخير من شهر يوليو .

واوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار حملة "إيد واحدة" والتي اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري.

واضاف البيان أن توزيع العشرة الاف وجبة ساخنة يأتي ضمن محور الدعم الغذائي، حيث يتم توزيع الوجبات في ٣٦ دور مسنين و١٢٥ دور ايتام في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

هذا ويشارك ٨٥٠ متطوعا من حياة كريمة في تعبئة الوجبات داخل المطابخ وكذلك توزيع الوجبات على مختلف دور الايتام والمسنين.