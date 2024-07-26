مؤسسة حياة كريمة تعلن انطلاق مرحلة استثنائية من مبادرة "سبيل" وتوزيع 10 آلاف وجبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يوليو 2024 11:32 مساءً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انطلاق مرحلة استثنائية من مبادرة "سبيل" من خلال توزيع 10 آلاف وجبة ساخنة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وذلك في إطار حملة "إيد واحدة" والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري.

يأتي توزيع العشرة آلاف وجبة ساخنة ضمن محور الدعم الغذائي، حيث يتم توزيع الوجبات في 36 دور مسنين و125 دور أيتام في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وتتميز وجبات "سبيل" بكونها وجبات متكاملة العناصر الغذائية.

تهدف "سبيل" الى تقديم الدعم الغذائي وتوزيع وجبات متنوعة في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع مطابخ الجمعيات القاعدية وبمشاركة 40 سيدة من السيدات المعيلات واللاتي تعمل حياة كريمة على تمكينهم اقتصادياً.

يشارك 850 متطوع من جدعان حياة كريمة في تعبئة الوجبات داخل المطابخ وكذلك توزيع الوجبات على مختلف دور الايتام والمسنين.

جدير بالذكر أن مبادرة "سبيل" لمؤسسة حياة كريمة نجحت في توزيع 160 الف وجبة ساخنة على الأسر الاكثر احتياجا خلال النصف الاول من 2024.