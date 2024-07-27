الحكومة تحذر من تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميم فني جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 11:25 صباحاً - تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم فني جديد لجواز السفر المصري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).