القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون جراء غارة استهدفت منازل مأهولة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 11:26 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: شهداء ومصابون جراء غارة استهدفت منازل مأهولة فى بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.