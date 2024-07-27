قطاع الأحوال المدنية بالداخلية يقرر إستمرار عمل القوافل بـ11 محافظة بعد الإقبال المتزايد من المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 12:32 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية، وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى، والمُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية.

وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 7529 بطاقة رقم قومى، و22852 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها إعتباراً من اليوم السبت 27 يوليو الجارى.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية، وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 1104 بطاقة رقم قومى، و389 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوى الهمم"، وإيفاد مأموريات لعدد 26 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من الجهات الحكومية والنوادى الخاصة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد 250 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ231 مواطن ومواطنة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.