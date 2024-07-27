ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات بالأكاديمية العسكرية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 12:32 مساءً - نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو يتضمن ختام فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الرابع للاتصالات ( ITC-EGYPT 2024 ) ومسابقة الإبتكارات العلمية فى دورتها الثالثة ( ISEC 2024 ) والتى تنظمهما القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

يشارك في المؤتمر العديد من طلبة الجامعات المصرية والدولية والخبراء المتخصصين فى المجالات العلمية والتكنولوجية من مختلف دول العالم، و تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية بواسطة أساتذة متخصصون، وتناولت تطبيقات الذكاء الإصطناعى فى تحسين مصادر الطاقة للمركبات الكهربائية وشرح لتطبيقات الخوارزميات السريعة والمتكررة فى أنظمة القدرة.