نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان الطقس الحالي وتوقعات درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مرة أخرى اعتبارًا من يوم الأربعاء.

التفاصيل الجوية الحالية

التغيرات في الكتل الهوائية: أوضحت غانم أن الكتل الهوائية التي تأثرت بها البلاد مؤخرًا قد تغيرت، وأصبحت كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

كما يوجد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب المتوسطة والمنخفضة، خاصة في المناطق الساحلية، مما يساهم في انخفاض درجات الحرارة.

نسب الرطوبة: ذكرت غانم أن نسب الرطوبة قد ارتفعت، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. ومع ذلك، فإن نشاط الرياح خلال فترات الليل يساعد على الشعور بانخفاض نسب الرطوبة. يُذكر أن شهري يوليو وأغسطس يمثلان ذروة الصيف في المنطقة.

حالة الطقس اليوم

طقس النهار: شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء.

شديد الحرارة ورطب على أغلب الأنحاء. طقس الليل: مائل للحرارة ورطب.

الأمطار والرياح: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق مثل أبوسمبل، حلايب، وشلاتين.

تحذير الملاحة البحرية: حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت