احتفال السفارة المصرية في روما بالعيد الوطنى بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة يوليو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 01:28 مساءً - أقام السفير بسام راضى، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، احتفالاً بمناسبة العيد الوطنى للذكري الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو، وذلك بالمقر التاريخى لمبنى السفارة المصرية في روما. وقد حضر الحفل لفيف من القيادات الإيطالية ممثلة للعديد من الوزارات وأعضاء مجلسى النواب والشورى من المسئولين الإيطاليين وفى مقدمتهم السفير "ريكاردو جواريليا" الأمين العام بوزارة الخارجية الإيطالية و"ماوريتسيو جاسباري" زعيم مجموعة فورزا إيطاليا في مجلس الشيوخ، علاوة على رؤساء ومسؤولى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى مصر ورؤساء وأعضاء السفارات والبعثات الدائمة الأجنبية فى إيطاليا، فضلا عن كبار المسؤولين بمنظمات الامم المتحدة بروما ورجال الأعمال، ولفيف من الشخصيات البارزة فى المجتمع الإيطالى، وبعض رموز الجالية المصرية، وقد تم توجيه الدعوة للفنانة آية خليفة عازفة البيانو ومغنية الأوبرا المصرية والتى تزامن وجودها فى ايطاليا فى هذه الفترة للمشاركة فى حفل الاستقبال وتقديم عروض موسيقية.

وقد القى السفير بسام راضي كلمة أكد فيها على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي يمثل بداية مرحلة من التحول العالمي نحو الحرية والكرامة والاستقلال للشعب المصري، وثمن عالياً روح الصمود والإصرار الدائمة التي يتميز بها الشعب المصري، لاسيما وأن ثورة يوليو لم تكم مجرد تغير سياسى وإنما كانت تحولًا اجتماعياً تهدف إلى تحسين حياة جميع المصريين، أولاً وقبل كل شيء من خلال توفير فرص العدالة الاجتماعية.

كما أكد السفير بسام راضي أن الاحتفال يعد أيضاً احتفالاً بإعادة إطلاق العلاقات المصرية الإيطالية على أساس الصداقة المتينة والدائمة والمعززة بين مصر وإيطاليا، حيث يشترك البلدان في نسيج غني من الروابط التاريخية والثقافية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وقد تطورت هذه العلاقة المتجذرة إلى شراكة قوية تشمل كافة القطاعات، مشيراً إلى أن الروابط بين الشعبين المصري والإيطالي هي انعكاس للقيم المشتركة والاحترام المتبادل، وهي علاقة تتعزز عاماً بعد عام ليواصل البلدان تقديم مساهمتهما للإنسانية كامتداد للحضارة الرومانية وكذلك الحضارة المصرية القديمة. وأضاف أن مصر ستظل ملتزمة بمسار التقدم والتنمية، والاستثمار في الابتكار والتعليم ودعم النمو الاقتصادي المستدام لبناء مستقبل مزدهر لمواطنينا، فضلاً عن تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة. وقدم التحية لأبناء الشعب الفلسطيني وأعرب عن المساندة في النضال الذي يواجهونه.

وقد عبر السفير بسام راضى عن امتنانه وشكره لجمهورية إيطاليا ورئيسة الوزراء "جيورجيا ميلوني" على دعمها للعلاقات الثنائية على مدار العام الماضى مع مصر، والتعاون والتنسيق المباشر المنتظم بين رئيسة الوزراء والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.