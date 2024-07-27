القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على مدرسة السيدة خديجة في دير البلح إلى 17 شهيدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 01:29 مساءً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مدرسة "السيدة خديجة" في دير البلح وسط قطاع غزة إلى 17 شهيدا حتى الآن.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.