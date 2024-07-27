وزير الخارجية يوجه بتوفير الدعم اللازم لمرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو من جانب كافة القطاعات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 01:29 مساءً - استقبل الوزير د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن اللقاء تناول تطورات حملة الترشيح المصري الحاصل علي تأييد قمة جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي، حيث أعاد وزير الخارجية التأكيد علي الأولوية التي تعطيها الدولة المصرية لهذا الترشيح الهام، لاسيما على ضوء الأهمية الخاصة لمنظمة اليونسكو ودورها المحوري في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبيعي والنهوض بالتعليم ونشر العلم والتكنولوجيا والثقافة، وفي ظل العلاقات التاريخية المتميزة لمصر مع المنظمة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الوزير دكتور عبد العاطي وجه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للمرشح المصري من جانب كافة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية، وبعثات مصر الدبلوماسية فى الخارج، لاسيما من خلال تنظيم الجولات الخارجية المكثفة التي يقوم بها د. خالد العناني في إطار الحملة للقاء كبار مسئولي الدول الاعضاء بمنظمة اليونسكو، بالتنسيق مع السفارات المصرية في الخارج.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بأن اللقاء أتاح الفرصة لمتابعة استراتيجية التحرك الخاصة بحملة ترشيح الدكتور العنانى، حيث حرص السيد وزير الخارجية على متابعة مختلف عناصر خطة التحرك بجوانبها السياسة والفنية واللوجستية والإدارية.