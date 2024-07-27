نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكلف الأحياء والمراكز بالتشديد على أصحاب المحلات بوضع صناديق للقمامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي اي منشاة تجارية أو مقهي أو محل أو كشك علي الطريق العام لإعادة الانضباط للشارع وتوفير حرم امن لسير المواطنين.

كما وجه المحافظ بالمتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد مع المراجعة الشاملة لمهام الشركات وقياس مدي رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة واي معوقات أو ملاحظات من المواطنين علي الشركات العاملة.

كما كلف المحافظ بالتوسع في إنشاء مشاتل الزهور والنباتات والزراعات علي أن يكون هناك مشتل رئيسي بكل مركز وحي يعرض منتجاته للمواطنين بأسعار مناسبة لتحفيزهم علي الشراء بما بعود بالنفع علي البيئة ولنشر ثقافة الزراعة والتجميل والتشجير.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة بإلزام اصحاب المحلات على مستوى المحافظة بوضع صناديق قمامة امام المحلات لجمع المخلفات بدلا من إلقائها بالطريق العام علي ان يتم توحيد لون الصناديق لتحسين وتوحيد الصورة البصرية.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتحديد اولويات الشوارع المقرر القيام بإحلال وتجديد الكابلات الكهربائية بها نظرًا لحاجة عددًا من القطاعات لذلك بما يتناسب مع الاحمال الكهربائية المرتفعة المستهلكة بها لضمان عدم تأثر الخدمة المقدمة.

وشدد النجار علي رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الطرق بإعادة الشئ لاصلة في الشارع عقب إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد للكابلات الكهربائية من تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة لطبقة الطريق الاسفلتية لعدم التأثير علي حركة المواطنين.

وفي نهاية الإجتماع طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير علي المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وإيجاد حلول لها في إطار القانون.