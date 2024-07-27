نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3 في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3، تلك الكلمات الأكثر بحثا بين الراغبيين للحصول على شقق سكنية في الجزائر، حيث تمنح وزارة السكن والعمران في الجزائر وحدات سكنية مناسب، لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا، وتتميز هذه الشقق بمواقعها الفريد ومساحتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، ومن خلال المقال، سنوضح لكم رابط التسجيل في سكنات عدل 3، بالإضافة إلى الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3

الفئات المستبعدة من سكنات عدل 3

وأعلنت وكالة عدل الجزائرية، أن هناك بعض الحالات التي يتم استبعادها، من سكنات عدل 3، حيث لا يمكن لها التسجيل في البرنامج، وجاءت كالاتي:

الأفراد المسجلة في منحة البطالة.

الأفرار الذين يدرسون في المرحلة الجامعية

الأفراد الذين يحصلون على الرواتب المنخفضة الأقل من 24000 دينار.

الأفراد الذين يحصلون على رواتب عالية تتجاوز 12 مليون دينار.

الأفراد الغير المسجلة في الضمان الاجتماعي

الأفراد الذين ليسوا مقيدين بوظيفة أو نشاط مهني.

الأفراد الذين يمتلكون عقارًا صالحًا للسكن أو البناء سواء باسمه أو اسم زوجته.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3

وحددت وكالة عدل، طريقة التسجيل في سكنات عدل 3، للحصول على وحدات سكنية مناسبة، بالإسراع في عملية التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة، إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: