مدبولي يشهد إشارة بدء حفر منطقة الكريستال لاجون وسط الأبراج بالعلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 02:26 مساءً - في إطار جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، موقف تنفيذ مشروع أبراج "الداون تاون"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقنصل الصيني بالإسكندرية، ومسئولي الشركة الصينية المنفذة للمشروع " CSCEC ".

وخلال الجولة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مشاهدة من الطابق الـ 51 بأحد الأبراج، الأعمال الجارية بالمشروع، ومدى التقدم المحرز فيه، حيث وجه بضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ، لافتاً إلى أهمية التركيز على التسويق للمشروع بصورة مميزة.