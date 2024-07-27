محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلي 225 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 02:26 مساءً - وافق الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على النزول بدرجة الحد الأدنى لـتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة من 232 درجة إلي 225 درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من كافة الاستعدادات لامتحانات، الدور الثانى، للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، والتى تنطلق غداً الأحد الموافق 2024/7/28.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان غداً فى مادتى (اللغة العربية - التربية الدينية)، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

كما تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثانى (32130) منهم ( 18225) طالب بنين ،،،( 13905) طالبة بنات، موزعين على 138 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.

وشكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، حيث وجهت المديرية مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الإمتحانات على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الإمتحانات.