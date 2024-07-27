مدبولي يوجه بأهمية التركيز على التسويق لمشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة بصورة مميزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 02:26 مساءً - في إطار جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، موقف تنفيذ مشروع أبراج "الداون تاون"، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقنصل الصيني بالإسكندرية، ومسئولي الشركة الصينية المنفذة للمشروع "CSCEC ".

وخلال الجولة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي من نقطة مشاهدة من الطابق الـ 51 بأحد الأبراج، الأعمال الجارية بالمشروع، ومدى التقدم المحرز فيه، حيث وجه بضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ، لافتاً إلى أهمية التركيز على التسويق للمشروع بصورة مميزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أوضح الوزير أن المشروع يتضمن منطقة "الكريستال لاجون"، والتي يعتبرها أحد أهم مكونات مشروع أبراج الداون تاون، وتعد عنصرا بارزا للبدء في تسويق المشروع، وهي بحيرة صناعية ومناطق واسعة من اللاند سكيب، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة.

واستمع رئيس الوزراء ايضاً إلى شرح من ممثلي الشركة الصينية المنفذة، الذين أوضحوا أن المشروع مقام على مساحة 835 فدانا، ويهدف إلى إنشاء عدد (5) أبراج، تتضمن البرج الإيقوني بارتفاع يصل إلى 250 مترا، حيث تم إنجاز ٥٤ دورا بالبرج الأيقوني، من إجمالى 68 دورا، بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، مضيفين أنه يتم أيضا تنفيذ عدد (4) أبراج سكنية أخرى بارتفاع ٢٣٥ مترا للبرج (٥٦ دورا)، وبإجمالى مسطحات 320 ألف م2.

وأكد ممثلو الشركة الصينية أن نسبة الإنجاز لتلك الأبراج بلغت ٤٩%، حيث تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية، مؤكدين أنه تم ضغط معدلات تنفيذ المشروع، ويتم متابعة سرعة تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات الخارجية.

كما تابع رئيس الوزراء أعمال التشطيبات من داخل نماذج للوحدات المتنوعة بالمشروع، وكذا التشطيبات الخارجية للواجهات، للوقوف على جودة الأعمال.

وفي ختام التفقد، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، اصطفافاً لمُعدات المشروع ايذاناً باعطاء اشارة البدء لحفر منطقة الكريستال اللاجون التي تتوسط أبراج "الداون تاون"، وسط أجواء احتفالية مع العمال والمهندسين المشاركين في تنفيذ هذا المشروع.