نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقي القليل..التقويم الدراسي الجديد 1446 في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف العديد من الطلاب وأولياء الأمور، البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول التقويم الدراسي الجديد 1446، خاصة مع اقتراب انتهاء الإجازة الرسمية، وذلك استعدادًا لشراء الادوات المدرسية وغير ذلك من ضروريات العودة للمدارس، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم بالسعودية عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتقويم الدراسي الجديد 1446، بالإضافة إلى إجازات العام الدراسي الجديد 1446

التقويم الدراسي الجديد 1446 في السعودية

زادت تساؤلات الطلاب عن موعد العودة إلى المدارس عن التقويم الدراسي الجديد 1446، وكشفت وزارة التعليم بالمملكة السعودية، عن تفاصيل التقويم وجاء كما يلي:

يعود المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم للمدارس يوم 29 محرم 1446 الموافق 4 أغسطس 2024:

يعود المعلمين للدراسة يوم 7 صفر 1446 الموافق 11 أغسطس 2024

يعود المعلمين للدراسة يوم 7 صفر 1446 الموافق 11 أغسطس 2024

يعود جميع الطلاب لبدء العام الدراسي يوم 14 صفر 1446 الموافق 18 أغسطس 2024

إجازات العام الدراسي الجديد 1446

وأوضحت وزارة التعليم السعودية، أن إجازات العام الدراسي الجديد 1446، التي من المتوقع أن يحصل عليها الطلاب خلال الدارسة، تتمثل في :