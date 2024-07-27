نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الزيادة..أسعار شرائح الكهرباء في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الكهرباء في السعودية، عن بعض التعديلات في أسعار شرائح الكهرباء للعام الحالي، حيث من المقرر أن يتم تقسميها على حسب استهلاك المؤسسات والأفراد إلى شرائح متنوعة، تساءل الكثير من المواطنين عن أسعار شرائح الكهرباء في السعودية، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة، وخطوات الاستعلام عن الفاتورة، بالاضافة إلى طريقة حساب الفاتورة.

أسعار شرائح الكهرباء في السعودية

وقامت شركة الكهرباء، بتعديل أسعار شرائح الكهرباء في السعودية، حسب الاستهلاك، حيث تقسم لفئتين الأولى لا يتخطى حد استهلاكهم 6000 كيلو واط كل لكل ساعة شهريًا، والأخرى هي من يتخطى استهلاكهم هذا الحد كالآتي:

في حالة لم يتخطى 6000 كيلو وات لكل ساعة في الشهر، يقوم المواطن بدفع 18 هللة لكل كيلو واط، إذًا كان الاستهلاك سكني

في حالة لم يتخطى 6000 كيلو وات لكل ساعة في الشهر يقوم المواطن بدفع 20 هللة لكل كيلو واط،، إذًا كان الاستهلاك تجاري

اما في حالة إذا تجاوز الاستهلاك السكني والتجاري 6000 كيلو وات بالشهر يدفع المواطن 30 هللة لكل كيلو وات في الساعة.

أما عن المنشآت الصحية الخاصة والمعاهد والمؤسسات والمدارس الأهلية، تدفع 21 هللة فقط لكل كيلو وات في الساعة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

ويمكن للمواطن الاستعلام عن الفاتورة بسهولة وبشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع شركة الكهرباء.

ثم يقوم بكتابة رقم الحساب، ورمز التحقق بشكل صحيح

ومن ثم يقوم بالضغط على عرض.

وبعد ذلك يقوم إيجاد فاتورة الكهرباء.

وفي الختام، يقوم بتسديد الفاتورة بإحدى الطرق المتوفرة.

حساب فاتورة الكهرباء السعودية 2024

وأوضحت شركة الكهرباء، أنه يمكن للمواطن حساب فاتورة الكهرباء السعودية 2024 إلكترونيًا، وذلك من من خلال موقع شركة الكهرباء الرسمي باتباع الآتي: