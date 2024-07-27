نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، تعديلات جديدة في قانون سن التعاقد، وتساءل الكثير من المواطنين، عن سن التعاقد في القانون الجديد، حيث من المقرر أن يتم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة ومن خلال المقال سنوضح لكم التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا الأمر، بالإضافة إلى أسباب تمديد سن التقاعد

تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة

وأوضح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أنه تم إجراء عدد من التعديلات على قانون سن التقاعد، التي صدرت الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ليصبح سن التقاعد إلى 65 سنه بدلا من 60 سنه، لجميع المتقاعدين المدني والعسكري وأيضا التأمينات الاجتماعيه، ويجب على جميع المؤسسات العمل بهذا القرار الصادر من الحكومة السعودية.

أسباب تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة

وكشفت التأمينات الاجتماعية، عن أسباب تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، وفق لما صدر من الأمر الملكي، وجاءت كالتالي

سد العجز المالي في قطاع المعاشات في السعودية.

زيادة مدة الخدمة الإنتاجية، إلى جانب زيادة الخبرة التي يمتلكها الموظف.

وياددة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه الموظف بعد التقاعد، من متوسط راتبه لنفس العام.

يتحسين جودة معيشة الأفراد، والارتقاء بهم، وتعزيز الرفاهية التي سيحصل عليها الموظف بعد التقاعد، وكذلك أفراد أسرتهم.

تقليل الضغط الواقع على صندوق التقاعد.

شروط التقاعد العسكري في السعودية

وأعلنت التأمينات الاجتماعية بالسعودية، عن الشروط والضوابط الواجب توافرها، التي يمكن للموظفين التسجيل في التقاعد العسكري، وجاءت كالتالي