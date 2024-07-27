وزير التموين من الإسكندرية: نتابع يوميًا جودة الخبز المدعم واستقرار عمل المنظومة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 03:32 مساءً - تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عدد من المشروعات التموينية والأنشطة بالمحافظة التي شملت مركز خدمة المواطنين المطور بباب شرق، ومطاحن الاسكندرية ومخزن جملة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، ومخبز خبز مدعم آلى كامل، ومجمع استهلاكي تابع لشركة الاسكندرية للمجمعات، وتخلل الجولة التفقدية لقاء مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية وعدد من رؤساء الشعب النوعية بمقر الغرفة، كما شملت الجولة المرور علي محطة الزيوت والشحوم بالمكس والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية حالياً لرفع طاقتها الاستيعابية لتخزين الزيوت الخام المستوردة.

وأكد فاروق أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بأحدث أجهزة الكمبيوتر مستمر، مشيراً إلي أن مراكز الخدمة تقدم الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية سواء بدل تالف أو فاقد، كما تفقد وزير التموين والتموين والتجارة الداخلية مطحن تمويني لانتاج الدقيق، مشدداً أن الاتجاة الي الاهتمام بتطوير صناعة الطحن مستمر لانتاج دقيق بجودة عالية لضمان انتاج خبز بلدي مدعم ذو جودة ومواصفات عالية للمواطن، مشيراً الي ان المنظومة يتم متابعتها اليكترونياً للتأكد من وصول القمح بالكميات المقررة للمطاحن ومن ثم وصول الدقيق للمخابز.

وأشار فاروق خلال تفقده مخبز بلدي مدعم بالأسكندرية أن توجيهات القيادة السياسية هي استقرار وانتظام عمل منظومة الخبز، ومتابعة إنتاج الخبز بمواصفات جيدة، وأشار إلي أن الوزارة تضع الخطط اللازمة لمنع التلاعب في الدعم المقدم للمواطن وضمان وصوله له، وأكد أن المجمعات الإستهلاكية هي ذراع الدولة الطولي للحفاظ علي استقرار الأسعار، وأشار إلى أنه تم تطوير عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية وجاري استكمال أعمال التطوير، بالإضافة الي ميكنتها لضمان مراقبة المخزون، مع التأكد من نسب التخفيضات بتلك المجمعات علي السلع الأساسية.

وأكد فاروق خلال تفقدة مخزن جملة بالمحافظة أن مخازن الجملة يتوافر بها سلع المنظومة التموينية التي تقدم للمواطن علي بطاقة التموين، واختتم وزير التموين والتجارة الداخلية جولته بمحافظة الأسكندرية بلقاء ممثلي اتحاد الغرف التجارية ورؤساء الشعب النوعية بغرفة الإسكندرية التجارية، وشدد الوزير علي أهمية التعاون بين الوزارة والغرف التجارية خلال الفترة القادمة وسوف ينعكس ذلك علي وفّره واتاحة السلع وكذلك طرحها بكميات وأسعار مناسبة لصالح المواطن المصري.

كما تم المرور علي علي محطة الزيوت والشحوم بالمكس والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية حالياً لرفع طاقتها الاستيعابية، وهذه المحطة تعتبر محطة استراتيجية لتخزين الزيوت الخام المستوردة والتي يتم تداولها ونقلها لشركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ليتم تكريرها وفقاً للمواصفات القياسية وإنتاج زيوت الطعام، وأن أعمال التوسعة الحالية هدفها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج ورفع مستوي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من سلعة الزيت والتي يتم طرحها علي البطاقات التموينية.