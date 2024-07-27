وكيل تعليم الجيزة يتابع امتحانات الدور الثاني للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة

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أحمد جودة - القاهرة - تابع اليوم السبت أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، امتحانات الدور الثاني بتعليم الجيزة للمراحل المختلفة للعام الدراسي 2024/2023.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات:

أمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، ورفعت عقيلي مدير التعليم الثانوي، وياسر أحمد مدير شئون الطلبة، والدكتورة رابعة طلعت موجه عام لغة عربية.

حيث أدى طلاب المرحلة الابتدائية:

الصف الرابع والخامس والسادس مادتي الرياضيات وict.

بينما أدى طلاب المرحلة الإعدادية:

الأول والثاني الإعدادي مادتي الدراسات والتربية الفنية، والصف الثالث الاعدادي امتحان مادة لغة عربية وخط بنسبة حضور 81٪.

بينما أدى طلاب المرحلة الثانوية:

الأول الثانوي لغة أجنبية أولى وتاريخ، والصف الثاني الثانوي علمي وأدبي مادتي رياضة عامة (فترة أولى )، ومادة أحياء وفلسفة ( فترة ثانية).

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تسليم وتسلم أوراق امتحان الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية منذ الصباح الباكر.

كما تابع سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وذلك للتدخل الفورى لحل أي مشاكل قد تحدث مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.

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