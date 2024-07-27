نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاختبارات الإلكترونية لمدارس التكنولوجية التطبيقية في الجيزة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى صباح اليوم السبت، الطلبة والطالبات الاختبارات الإلكترونية للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظة الجيزة، والمنعقدة بمراكز التطوير بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والإدارات التعليمية.

وذلك اعتبارا من اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 1 اغسطس 2024.

علما بأن القاعات مزودة بأجهزة كمبيوتر وانترنت.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن اجمالي عدد المتقدمين 5988 طالب وطالبة.

وأضاف سلومة، أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن ميعاد الامتحان على الرابط التالي:

https://aecatechedu.emis.gov.eg

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