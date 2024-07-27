حياة كريمة تطلق حملة «ايد واحدة».. دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأكثر احتياجاً

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:29 مساءً - أعلنت مؤسسة حياة كريمة إطلاق حملة "إيد واحدة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري والتي تهدف إلى تقديم دعم تنموي شامل لمليون ونصف أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا السياق قالت السيدة بثينه مصطفى - المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة: تأتي هذه الحملة في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار التعاون كجزء من الاستراتجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لتعزيز الجهود التنموية وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً.

وأضافت أن هذا التعاون بهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأكدت المتحدث الرسمي أن مبادرة "ايد واحدة" تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدي وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل الجهات المشاركة في المبادرة على تنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية وتأكيداً على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.

نبذة عن مؤسسة حياة كريمة:

جدير بالذكر انه تم اشهار مؤسسة حياة كريمة في ۲۲ أكتوبر ۲۰۱۹ كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد ۹۰۲ وتضم المؤسسة 50 ألف متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات. وتمتلك المؤسسة ٢٧ مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها 51 من المنافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في كل محافظات الجمهورية من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كافة الأنحاء