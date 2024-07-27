بثينة مصطفى: مبادرة «إيد واحدة» في إطار حرص حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 04:29 مساءً - قالت بثينة مصطفى المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة، إن حملة مبادرة «إيد واحدة» تأتي في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فرص تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار التعاون كجزء من الاستراتجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنيالمختلفة، لتعزيز الجهود التنموية وتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت أن هذا التعاون وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الأساسية للفئات المستهدفة، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأكدت أن مبادرة «إيد واحدة» تشمل مجموعة من القوافل التنموية الشاملة التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة من توفير الدعم الغذائي والنقدي وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم البرامج التوعوية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية

وتعمل الجهات المشاركة في المبادرة على تنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية وتأكيداً على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.