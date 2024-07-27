نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.. بيان عاجل من «التعليم» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن آخر المستجدات بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

تأتي هذه التصريحات وسط تساؤلات متزايدة من الطلاب وأولياء الأمور حول توقيت ظهور النتائج.

حالة التصحيح ورصد الدرجات

أكد زلطة في تصريحات صحفية أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة لا تزال جارية، حيث يتم حاليًا تصحيح بعض المواد ورصد درجات مواد أخرى. وأضاف أن التصحيح لم يكتمل بعد لجميع المواد، مشددًا على أن ما تردد حول إعلان النتائج بعد غد، الإثنين، غير صحيح.

تفاصيل تصحيح امتحانات الثانوية العامة

أوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح أوراق الامتحانات مستمرة، وقد تم الانتهاء من تصحيح عدد كبير من المواد الأساسية وكذلك المواد التي لا تتضمن أوراق "البابل شيت"، مثل الديناميكا والفلسفة والأحياء، ومن المتوقع أن تستغرق المواد المتبقية، وهي أقل في عدد الأوراق، وقتًا أقل في التصحيح.

وأشار المصدر إلى أن الكنترولات ستبدأ تجميع نتائج الثانوية العامة بعد الانتهاء من التصحيح خلال الأيام القليلة المقبلة. كما سيتم تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دور ثانٍ، إضافة إلى حساب أعداد الطلاب الباقين للإعادة.

درجات الرأفة والحافز الرياضي

أكد المصدر أن درجات الرأفة تُمنح للطلاب بناءً على حدود 10% من مجموع درجات المادة، وتُستخدم لتحويل الطلاب من حالة "راسب" إلى "دور ثان" أو من "دور ثان" إلى "ناجح دور أول".

ومع ذلك، لا تؤثر درجات الرأفة على المجموع الكلي للثانوية العامة أو ترتيب أوائل الجمهورية.

كما أعلن المصدر عن تطبيق درجات الحافز الرياضي للطلاب المشاركين في البطولات الرياضية الدولية والقارية والمحلية.

يتم إضافة هذه الدرجات بناءً على مستوى التفوق الرياضي للطلاب، ويتم إرسال هذه الدرجات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات.

الألعاب المعتمدة للحافز الرياضي

تشمل الألعاب التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي:

ألعاب فردية : السباحة، الجمباز الفني، السلاح، تنس الطاولة، التنس الأرضي، الدراجات، الغطس، الكاراتيه، التايكوندو، ألعاب القوى، الجودو، الملاكمة، المصارعة.

: السباحة، الجمباز الفني، السلاح، تنس الطاولة، التنس الأرضي، الدراجات، الغطس، الكاراتيه، التايكوندو، ألعاب القوى، الجودو، الملاكمة، المصارعة. ألعاب جماعية: كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة.

تُمنح درجات الحافز الرياضي بحد أقصى 40 درجة للمركز الأول في البطولات العالمية و32 درجة للمركز الأول في البطولات الإفريقية أو البحر الأبيض المتوسط.