فى زيارة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بالعاشر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 05:25 مساءً - فى إطار الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي فى جميع مواقع العمل "انتاجا ونقلا وتوزيعا" وتنفيذا لمجريات الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي ووقف تخفيف الأحمال وزيادة الطاقات المولدة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان الذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فيما يخص الطاقه الكهربائيه المشتراه والمباعة والفاقد بمختلف أنواعه والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الاداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول معدلات ارتفاع الأحمال خلال الأيام الماضية فى ظل وقف خطة تخفيف الأحمال وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمشتركين فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وتيسر على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك.

وأكد الدكتور محمود عصمت، ان المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بالترشيد الامر الذى يتطلب تضافر الجهود لترسيخ ترشيد استهلاك التيار الكهربائي كثقافة عامة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسئولى الادارة العليا فى جميع مواقع العمل ، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية ، موضحا ان خطة المرور والتواجد الميداني ستشمل كافة الشركات التابعة فى جميع المحافظات لتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين على الاستخدامات المختلفة الكهرباء