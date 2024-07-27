التضامن: حملة ”إيد واحدة” تهدف لخدمة 1.5 مليون أسرة خلال عام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 يوليو 2024 05:25 مساءً - أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن الوصول إلى جميع الأسر التي تحتاج للمساعدة وينسق التحالف الوطني بين الكيانات المختلفة لتقديم خدمة جيدة للأسر.

وشددت مرسي خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، على أن الحكومة تقدر الأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن "حملة "إيد واحدة" تهدف إلى خدمة مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا خلال عام ولدينا قواعد بيانات للأسر الأكثر احتياجا".

وأوضحت أنه "نعمل على تحسين ودراسة وضع الأسر في تكافل وكرامة حيث يوجد أكثر من 4 ملايين أسرة ضمن البرنامج.. والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتأمين كل الأسر اقتصاديا ونعمل على تنفيذ ذلك".

وواصلت مرسي بأن الباب مفتوح للعاون أمام كل من يسعي لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأتمت مرسي، أن الوزارة تعمل على تحسين ودراسة وضع الأسر في "تكافل وكرامة"،لافتة إلى أن قاعدة البيانات تشمل 99% من الأسر التي ينطبق عليها شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة ونقوم بدراستها كل فترة.