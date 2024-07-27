نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات جديدة لرواد شواطئ الإسكندرية بسبب الحالة الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية تحذيرات هامة للزوار بشأن الشواطئ الواقعة في القطاع الغربي من المدينة.

وجاءت التحذيرات نتيجة للحالة غير المستقرة للبحر وارتفاع الأمواج، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لضمان سلامة المواطنين.

تفاصيل التحذيرات

التحذير من السباحة: تم تحذير رواد الشواطئ، خاصة في منطقة العجمي، من النزول إلى مياه البحر والاكتفاء بالجلوس على الرمال. وذلك بسبب رصد دوامات بحرية شديدة والتيارات المائية القوية التي تجعل السباحة غير آمنة.

الرايات الحمراء: قامت الإدارة برفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، مما يشير إلى منع السباحة في تلك المناطق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المصطافين.

الإجراءات الوقائية: تم تنبيه أفراد الإنقاذ باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التواجد الكامل لطاقم الإنقاذ على الشواطئ، وإبلاغ المستأجرين بمنع النزول إلى المياه.

حالة الطوارئ في شاطئ العجمي

حادثة غرق: تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا بغرق شاب في شاطئ هدير شارع 8 بحي العجمي. ونتيجة لذلك، تم تكليف ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثمان الشاب المفقود، الذي عُرف لاحقًا بأنه "معاذ محمد راشد أبو جبل"، البالغ من العمر 17 عامًا.

البحث والإنقاذ: تمكن فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية من انتشال الجثة بعد جهود مكثفة.

حالة الشواطئ في القطاع الشرقي

الرايات الصفراء: في القطاع الشرقي من الإسكندرية، تم رفع الراية الصفراء بدلًا من الحمراء، مما يشير إلى السماح بالسباحة في المناطق الآمنة التي تم تحديدها. يتم الإشراف على السباحة من قبل منظومة الإنقاذ، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

توجيهات عامة للمصطافين

الاستمتاع بالوقت: يمكن للمصطافين الاستمتاع بالجلوس على الرمال ومشاهدة الأمواج في الشواطئ التي تم رفع الراية الحمراء فيها، ولكن يتعين عليهم الالتزام بالتوجيهات الأمنية وعدم محاولة السباحة.

مراقبة الوضع: يُنصح بالمتابعة المستمرة لأحدث المعلومات والتوجيهات من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لضمان سلامة الجميع.