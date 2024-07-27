نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تكشف حقيقة كسر كوبري سمنود العلوي على النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة النقل بيانًا توضيحيًا حول ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن كسر الجزء الرابط بين العوامة وكوبري سمنود على النيل، مما أدى إلى انفصالها عن الكوبري.

وأوضحت الوزارة في بيانها ما يلي:

قام المختصون بالهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة وفحص كوبري سمنود الملاحي على فرع دمياط والعوامة الخاصة به، والتي تُستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الكوبري.

تبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبري لم يكن ناتجًا عن كسر، بل عن سرقة بعض المكونات المعدنية للكوبري. حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة المسامير والأقراص المعدنية وبعض أدوات تثبيت العوامة، مما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها عن موقعها.

تم سحب العوامة بعيدًا عن المجرى الملاحي وتثبيتها مؤقتًا بجسم الكوبري لضمان عدم تأثيرها على حركة الملاحة. ولم يحدث أي تأثير على جسم الكوبري الرئيسي.

تم تكليف شركة متخصصة بمعاينة وفحص الكوبري بالكامل، والبدء الفوري في تصنيع الأجزاء المفقودة لإجراء صيانة شاملة للكوبري.

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من سرقات أجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية.

وتناشد الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين بإرسال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بوسائل تأمين سلامة الطرق والكباري ومنع التعديات عليها على الخط الساخن رقم 19487 ورقم 01207255273. كما تتوفر خدمة الواتساب على رقم 01207255273 لإرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات وأماكنها، وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.