نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لكلية التربية الرياضية للبنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنين بجامعة حلوان.

وقد سجل في استمارات القبول بالكلية اليوم 188 طالبًا.

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون حاليًا اختبارات القدرات دون وجود أية مشكلة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور وليد احمد عبد الرازق عميد كليه تربيه رياضيه بنين أن اختبارات قدرات الكلية تتم وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى تشكيل لجان الإختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئي ومروراََ باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية والاختبار الشخصى.

ولفت وليد احمد عبد الرازق إلى أهمية اجتياز الطالب جميع الاختبارات بنسبة نجاح 60 % من إجمالي مجموع الدرجات، موضحًا أن الاختبارات يشرف عليها نخبة من اساتذة واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه والعاملين بالكلية، مؤكدا حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب بناء على توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، متمنيا لهم التوفيق فى إجراء اختبارات القدرات التى تؤهلهم للإلتحاق بكلية التربية الرياضية.

وتهدف اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية، إلي قياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة، من خلال مجموعة من الاختبارات وتكون مدة اختبارات القدرات على ثلاث أيام حيث يتم فى اليوم الأول لاختبار القدرات تسجيل بيانات الطالب وتسديد الرسوم، الكشف الطبي المبدئي ويتم بواسطة أطباء متخصصين بغرض الكشف على سلامة القلب والصحة العامة للطالب لأداء الاختبارات، قياس الطول والوزن، اختبار القوام ( لائق / غير لائق ) وتقوم اللجنة بالكشف الانحرافات القوامية المختلفة.

واليوم الثاني لاختبار القدرات يشمل الاختبارات البدني، واختبار السرعة: العدو والجري دون سباقات ١٠٠ م- ٨٠٠ م، اختبار القوة الشد على العقلة، اختبار القدرة العضلية الوثب العريض من الثبات، اختبار المرونة ثنى الجذع أمامًا ولأسفل لأقصى مدى ممكن، اختبار الرشاقة الانبطاح المائل من الوقوف، اختبار التحمل الجري ۸۰۰ متر

بجانب الاختبار المهاري حيث يؤدى الطالب اختبار المهارة في نشاط رياضي واحد من بين الألعاب: (كرة القدم - كرة اليد - كرة السلة - الكرة الطائرة - الهوكي - التنس - تنس الطاولة)، ومسابقات الميدان والمضمار، الرمي ( قرص - جلة - مطرقة - رمح )، الوثب (الوثب الثلاثي / الوثب الطويل / الوثب العالي)، الجري (المسافات طويلة / الضاحية / الماراثون)، الرياضات المائية (السباحة - كرة الماء - غوص - غطس)، المنازلات والرياضات الفردية.

الجمباز (جمباز فني / ايروبيك / ترامبولين).

الدراجات ( اختبار سباق الدراجات).

وتتمثل اختبارات اليوم الثالث فى الاختبار الشخصي:

لائق / غير لائق، حيث تقوم اللجنة بالتحقق من صحة وسلامة النطق / السمع / الصوت حسن المظهرومدى معرفة المتقدم بالمعلومات عن الرياضة التي يمارسها.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لكلية التربية الرياضية للبنين