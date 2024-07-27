نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكرتير عام "الصحفيين" يكشف تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لانتخابات صندوق التكافل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة بانتخابات صندوق التكافل الاجتماعي للنقابة، والتي مقررًا أن تنعقد غدًا الأحد.

وقال في تصريحات صحفية، إن التسجيل بالانتخابات يبدأ غدًا الأحد في تمام الساعة 11 صباحًا، وحتى الواحدة مساءً، رعدد من يحق لهم التصويت هو 4722 زميلًا من أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل.

وأضاف أن النصاب القانوني سيكتمل بحضور 50% من إجمالي عدد المشتركين، وفي حالة عدم حضور العدد المطلوب، سيتم المد لمدة ساعة، على أن يصبح اكتمال النصاب بحضور 10% أو 50 زميلًا، وذلك وفقًا للائحة الصندوق.

وأكد “عبدالرحيم” أن تم تقسيم الناخبين على خمس لجان، جميعها في الطابق الرابع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية، من رواد المهنة وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب الموظفين المُكلّفين بمتابعة سير الانتخابات.

وتابع: “أعمال الجمعية العمومية ستعقد في قاعة محمد حسنين هيكل، لمدة ساعة بحد أقصى، وذلك لمناقشة جدول الأعمال، وعقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية، ستبدأ عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، وفي حالة زيادة عدد الناخبين، سيتم المد بعد التوافق بين المرشحين”.

IMG_7101

IMG_7100

IMG_7099

IMG_7098