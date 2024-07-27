نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اختبارات القدرات لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان استقبال طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، وهي خطوة ضرورية للقبول بهذا التخصص. تهدف هذه الاختبارات إلى تقييم استعداد الطلاب لدراسة الفنون في الكلية، واستقبلت الكلية ٥٦ طالب وطالبة اليوم لأداء اختبارات القدرات.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تسهيل العملية للطلاب وتوفير الظروف الملائمة لأداء الاختبارات.

وأوضح الدكتور أحمد حاتم، عميد الكلية، أن اختبارات القدرات تركز على تقييم إمكانيات الطالب في التعبير الفني من خلال الرسم والتصميم الابتكاري، كما تقيس قدرة الطالب على توظيف عناصر الفن التشكيلي ورسم الأشكال بأسلوب مبسط وتوظيفها في تصميمات تعبيرية وزخرفية مستوحاة من الحياة اليومية.

تشمل الاختبارات جوانب متعددة منها الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي، حيث يطلب من الطلاب التعبير فنيًا عن مواضيع متنوعة تشمل المشاريع القومية، الأحداث الجارية، الطبيعة المصرية، المواقع الأثرية والسياحية، الحرف اليدوية، والتطور في مختلف المجالات.

وأضاف العميد أن اختبار التصميم الابتكاري يقيس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في تصميمات مختلفة مثل الملصقات الإعلانية وأغلفة الكتب.

يشترط لنجاح الطالب الحصول على 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبارات.