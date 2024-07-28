عمرو الفقي: نسعى لزيادة فعاليات مهرجان العلمين بأفكار جديد في السنوات المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 صباحاً - قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن فكرة مهرجان العلمين أتت قبل تنفيذ المهرجان بـ25 يوما، معقبا: "كنا بنعمل خطة للترويج للمدن الجديدة، وكانت فرصة لعمل المهرجان فى العلمين، والعلمين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية ولازم نغطى هذا التطور، والمدينة بها العديد من الفعاليات التى تعتبر مصدر جذب للسياحة الخارجية والداخلية".

وأضاف خلال حواره ببرنامج زوايا تقديم أمل الحناوى المذاع على راديو النيل، أن فكرة شعار "العالم العلمين" جاءت، من أنه ليس للمصريين فقط ولكن للأخوة العرب وهناك استهداف لدول أوروبية أخرى، ومن هنا أتى الشعار، مضيفا أن فكرة المهرجان كان الغرض الأساسى منها الترويج للمدن الجديدة وجذب السائحين، معقبا: "النسخة الثانية بها العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والشاطئية.. ومهرجان العلمين يتميز عن باقى المهرجانات العالمية بالتنوع".