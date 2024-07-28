«صندوق تحيا مصر» ينضم لحملة «إيد واحدة»: سلاسل غذائية ومعارض كساء وتيسير الزواج وقوافل طبية للأكثر احتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 صباحاً - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انضمام صندوق تحيا مصر، في حملة "إيد واحدة" والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتشمل فعاليات صندوق تحيا مصر في الحملة مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، ومن أبرز هذه المبادرات:

الدعم الغذائي: توفير سلال غذائية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

معارض الكساء: تنظيم معارض لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة".

تيسير الزواج: دعم زواج الفتيات وتزويدهن بكافة المستلزمات اللازمة.

القوافل الطبية: تنفيذ قوافل طبية شاملة لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين.

دعم القطاع الصحي: توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية.

ان هذه الحملة تأتي تجسيدًا للشراكة الوثيقة بين التحالف الوطني وصندوق تحيا مصر، وهي تعكس إيماننا بأهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. نسعى من خلال هذه الحملة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الاولي بالرعايا وتقديم الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات التي يواجهونها.