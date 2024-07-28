حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 29-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29-7-2024

مهنياً: تعيش يوما مليئاً بالمفاجآت تحت تاثيرات القمر والمريخ في برجك الذي يوفر لك فرصا استثنائية للانتشار والسفر والحب والعلاقات الحلوة والعذبة كما يحمل أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة أيضاً.

عاطفياً: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان.

صحياً: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان

حظك اليوم برج الثور الاثنين 29-7-2024

مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، تحت تاثيرات القمر المواجه لبرجك من الحمل نصيحة لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة لانك مدعوم بباقة من الكواكب في برجك الشمس وكواكب الزهرة المشتري واورانوس ما يجعلك من اقوى الابراج.خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء مع وصول القمر الجديد الى برجك بالتوفيق.

عاطفياً: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حالياً.

صحياً: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29-7-2024

مهنياً: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات،تحت اثيرات القمر والمريخ من الحمل الصديق ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح ما يدفعك إلى مواجهة الوقائع بشجاعة وجرأة نادرتين. ستناقش بذكاء ومهارة، وستفاجئ الكثيرين بأفكارك الخلاّقة.

عاطفياً: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف وى يطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.

صحياً: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 29-7-2024

مهنياً: لا تزال التاثيرات الفلكية غير مناسبة مع وجود القمر الى جانب المريخ في مواجهة مع برجك من الحمل ما يجعل الاوضاع تتعقد فتشعر وكأن الحظ يتآمر عليك وربّما تفرض عليك شروط واتجاهات معيّنة لا تستطيع مجابهتها أو تجاهلها. الثلاثاء والاربعاء سوف تتحسن الظروف لصالحك مئة بالمئة مع وصول القمر الجديد الى الثور.

عاطفياً: عليك الاهتمام برأي الحبيب والاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة.

صحياً: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 29-7-2024

مهنياً: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزاً مهماً تحت تاثيرات القمر والمريخ من الحمل الناري الصديق يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل.

عاطفياً: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الامر ضروري، لا تقدم على تغيرات او مجازفات في هذا الوقت.

صحياً: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29-7-2024

مهنياً: تعيش يوم جميل ومثمر على مختلف المستويات مع وجود القمر والمريخ في الحمل تاثيرات جيدة يطمئن لها بالك يطرأ تحسين على وضعك المهنيوتختفي هواجسك سواءً أكانت دراسية أو عاطفية أو مهنية فيقدم لك الحظ الفرص السهلة ويتآمر على خصمك وعلى مختلف الظروف لمصلحتك، فكن جاهزًا لاقتناص الفرص، ولطي صفحة الماضي.

عاطفياً: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.

صحياً: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام بها.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29-7-2024

مهنياً: وجود القمر الى جانب المريخ في معاكسة مع برجك يجعل الاجواء ضاغطة نوعاً ما ومُربكة عليك اتّخاذ تدابير احترازية لحماية مصالحك من التراجع، سواءً أكانت هذه المصالح مهنية ام شخصية تتكاثر الاعباء وتتزامن في وقت ضيّق، فتجد نفسك مضطربًا أو مشغول البال ومهمومًا لكن اعدك يومين من اجمل الايام ايام السعد والحظ المطلق مع وصول القمر الجديد الى الثور يومي الثلاثاء والاربعاء.

عاطفياً: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه.

صحياً: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة السباحة أو التنزه على شاطئ البحر.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29-7-2024

مهنياً: يوم غني بالايجابيات، تحت تاثيرات القمر والمريخ من الحمل الصديق قد تعرف تطوراً في شؤونك المالية والمهنية، أو في شراكة لك، وتستثمر كل ما تملكه في مشروع العمر تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.

عاطفياً: مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.

صحياً: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادراً على احتمالها

حظك اليوم برج القوس الاثنين 29-7-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة تحت تاثيرات القمر من الحمل تناسبك المستجدات وانت تتعامل معها بانفتاح، وتجد بالتالي ايجابيّات في كل ما هو جديد وطارئ. تتعاطى مع المعاونين والموظفين بهدوء وتتبادل معهم بعض الموضوعات التي تتعلّق بالطرفين. ستكون النتائج متعددة ومشجعة جداً.

عاطفياً: الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط.

صحياً: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 29-7-2024

مهنياً: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات التي تولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً. ابتعد عن الامور الغير واقعية ولا ترد على التحدي باستفزاز آخر اضبط اعصابك لمصلحتك كي لا تتأزم الامور او حاول ان تتنازل قليلا حتى تتوضح المسائل المعقدة ولا تتسرع ولا تتهور.

عاطفياً: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك.

صحياً: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيىء إلى أسوأ

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 29-7-2024

مهنياً: تعيش يوما حافلا بالاحداث والتطورات المهمة تحت تاثيرات القمر من الحمل الصديق الذي يسهل عليك الارباح والمكاسب المالية الغير متوقعة، والاسثتمارات الكبيرة والمربحة ما يجعلك تحقق نجاحاً كبيراً، ويُسنَد إليك منصب كبير لأنك تتمتع بكفاءة عالية وبخبرة طويلة.

عاطفياً: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك50

صحياً: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسماً كبيراً منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-7-2024

مهنياً: يوم واعد تحت تاثيرات القمر من البيت الثاني بيت المال يوم مريح رابح ممكن ان تحصل على مستحفات مؤجلة كما يتحدث هذا اليوم عن لقاءات وزيارات وأسفار ودراسات اكاديمية ودراسات عليا ما يجعلك تعيش اجواء حماسية متفائلة وتخوض تجارب جديدة بثقة عالية.

عاطفياً: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك، بسبب التصرفات الإيجابية التي تبذلها وترضي طموحه.

صحياً: تقوم بغير عمل في وقت واحد فتعرّض نفسك للارهاق وربما للانهيار