نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسن ملحوظ في حالة الطقس اليوم الأحد 28 يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور إيجابي للظروف الجوية، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن ملحوظ في حالة الطقس اليوم الأحد 28 يوليو 2024.

يشهد الطقس تراجعًا في درجات الحرارة للمرة الثانية على التوالي، مما يوفر بعض الراحة للمواطنين بعد فترة من الموجة الحارة التي أثرت على البلاد.

الظروف الجوية العامة

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا رطبًا خلال النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

خلال الليل، من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم المناطق.

الأمطار والظواهر الجوية

من المتوقع حدوث أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا في بعض المناطق، مثل أبوسمبل وحلايب وشلاتين، مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

كما ستنتشر شبورة مائية خفيفة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بما في ذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

حركة الملاحة البحرية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط. ستكون سرعة الرياح تتراوح بين 35 و50 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر.

حالة البحر المتوسط ستكون من معتدل إلى مضطرب، بينما البحر الأحمر سيكون معتدلًا، بارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المدن والمحافظات اليوم: