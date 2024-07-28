الخارجية: المؤتمر العالمي للإفتاء التاسع يؤكد دور مصر في تعزيز السلم والأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:25 صباحاً - قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، اليوم الأحد، إن المؤتمر العالمي التاسع لدور وهيئات الإفتاء، يؤكد دور مصر الرائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين، من خلال نشر قيم التعايش والإصلاح الأخلاقي، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية.

وأضاف السفير أبوزيد عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، أن المؤتمر، الذي تستضيفه القاهرة، يعد حدثا دوليا مهما بمشاركة علماء من 100 دولة.

وتُنظِّم الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مؤتمرها العالمي التاسع، تحت عنوان "الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع"، غدًا الاثنين، ولمدة يومين، بمشاركة أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.