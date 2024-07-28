احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قال رئيس الأركان الإسرائيلي: نرفع جاهزيتنا إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال وسنعمل بكل الوسائل لإعادة السكان إلى ديارهم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي لسكان مجدل شمس: سنرد بقوة شديدة ضد حزب الله، متابعا: "عليكم التزام التعليمات فعندما نقوم بالرد سيكون هناك مزيد من إطلاق النار من لبنان".

ولقى 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.