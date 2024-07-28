نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. 32130 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت، اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بمحافظة القاهرة.

كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان اليوم في مادتي ( اللغة العربية - التربية الدينية)، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما صرح " مدير المديرية " أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني (32130) ( 18225) طالب بنين ( 13905) طالبة بنات موزعين على (138) لجنة بالإدارات التعليمية ال35.

ونوه " موسى " أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارات التعليمية ال35 متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه مديرى عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل والإلتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشدد "موسى "على عدم اصطحاب الطلبه والمعلمين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.