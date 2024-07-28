نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحسن نسبي في الأجواء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 35 درجة مئوية في الظل.

حالة الطقس اليوم

الشمال حتى شمال الصعيد: يشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا.

يشهد طقسًا حارًا رطبًا نهارًا. القاهرة الكبرى: حار رطب مع درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية.

حار رطب مع درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. جنوب البلاد: شديد الحرارة.

شديد الحرارة. الليل: مائل للحرارة رطب في أغلب الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار

من المتوقع أن تكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون رعدية أحيانًا، مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق مثل (أبوسمبل، حلايب وشلاتين).

حالة الملاحة البحرية

خليج السويس والشواطئ الغربية لبحر المتوسط: هناك اضطراب في الملاحة البحرية مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر. يُنصح المصطافون بتوخي الحذر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الاثنين

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة.

35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة. السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة.

33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة. جنوب سيناء: 39 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة.

39 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة. شمال الصعيد: 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة.

39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة. جنوب الصعيد: 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة.

تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية التطورات وتستمر في تقديم التحديثات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.