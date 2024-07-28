نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممشى سياحي وتحسين الصورة البصرية.. مخطط عالمي لتطوير وتجميل محيط المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسطحات خضراء وممشى سياحي وتمهيد للطرق وتحسين الصورة البصرية مع رفع كفاءة الطرق، وتجميل وطلاء الأسوار وتطوير وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية، هذا هو الوضع في محيط المتحف المصري الكبير من أعمال تجرى على قدم وساق من أجل الإنتهاء من هذه الأعمال تمهيدا للإفتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير.

حيث يشهد محيط المتحف المصري الكبير أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة، بما يليق بمكانة المشروع الذى سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كما تشهد المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث جارٍ تدعيمها بمسطحات خضراء ولاند سكيب وممشى سياحي، بما يتناسب مع مشروع المتحف المصري الكبير وأعمال التنسيق العام للمنطقة.

بينما تتضمن أعمال التطوير بالمنطقة تجميل وطلاء الأسوار وتطوير وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية، بالإضافة إلى زراعة نخيل وتشجير بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط.

بينما بدأت أجهزة الدولة إنشاء ممشى سياحي جديد بمنطقة الرماية، وتحديدا أعلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، للربط بين المنطقة الأثرية بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وذلك بطول 2كم وعرض نحو 500م.

ومن جانبها، أوضحت محافظة الجيزة أن الممشى الجديد تم البدء في تنفيذه بطول 2 كم وعرض نحو 500م، ليتمكن زوار المتحف المصري الكبير من التوجه إلى المنطقة الأثرية بالأهرامات، مؤكدة أن الممشى سوف يتم تدعيمه بمطاعم ومحال وبازارات وخدمات ترفيهية مختلفة.

وأشارت المحافظة إلى أن الممشى جارٍ تنفيذه بأصول فنية وهندسية حتى لا يتسبب في حجب رؤية المتحف المصري الكبير أو التأثير على المظهر الحضاري للأهرامات، مؤكدة العمل بالمشروع بمعدلات تنفيذ عالية ليتم الانتهاء منه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

من ناحية أخرى بدأت محافظة الجيزة في طلاء جميع العقارات بالطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، سواء بالطريق الدائري أو الطرق والمحاور المؤدية للمتحف ومنها طريق "اسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، والطريق الأبيض".

كما وجهت محافظة الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجارٍ العمل بها وحل أي عقبات قد تواجههم فى ذلك الشأن.

وأكدت محافظة الجيزة أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال.

وأوضحت المحافظة، أنه جارٍ الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية والتى تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مروري والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.

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