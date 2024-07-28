المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا يوجد مكان آمن في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 12:32 مساءً - قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة والاحتلال يخلي أحياء كاملة بالقطاع.

وأضاف: السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة في غزة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.